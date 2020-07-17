BRI بشار توقف شقيقين يروّجان المخدرات

تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بشـار من توقيف شقيقين مشتبه فيهما في ترويج المخدرات، وحجز كميات معتبرة منها (كيف معالج وأقراص مهلوسة).

وحسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات تفيد بقيام مشتبه فيه في العقد الثاني من العمر، بتخزين المخدرات على مستوى منزله العائلي، على الفور، وبالاستغلال الجيد للمعلومة، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، أين تم استصدار إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، أين حاول شقيقه في العقد الثالث من العمر، اعتراض مهام أفراد الشرطة الرامية لتفتيش المنزل، مستعملا في ذلك سلاح أبيض (سيف)، ليتم السيطرة عليه وتوقيفه، مع إعداد ملف إجراء قضائي ضده بشأن قضية عرقلة هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها مع حمل سلاح أبيض دون مبرر شرعي.

وأضاف البيان، أن عملية تفتيش منزل المشتبه فيهما، مكنت من حجز كمية:42,9 غراما من مادة الكيف المعالج، و353 قرصا مؤثرا عقليا من مختلف الأنواع وبتراكيز مختلفة، ومبلغ مالي قدره 19 ألف دينار، كما مكنت العملية من ضبط وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي حاول الفرار، ليتم اقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحري معهما بشأن القضية، والتي بينت قيامهما بترويج المخدرات (كيف معالج) والأقراص المهلوسة.

من جهتهة قامت ذات المصالح، بتقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحالهما لجلسة المثول الفوري، ليصدر في حق كل منهما أمر إيداع إلى غاية جلسة النطق بالحكم.