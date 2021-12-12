BRI بشار توقف مشتبه به وتحجز كميات من المؤثرات العقلية
اوقف أفراد (BRI) أمن ولاية بشـار خلال عملية منفَّذة خلال الأسبوع المنصرم مشتبه به مع حجز كمية معتبرة من المخدرات.
وقائع القضية تعودلاستغلال أفراد الشرطة لفرقة البحث والتدخل لمعلومات تفيد بالإشتباه في أحد الأشخاص في عملية ترويج المؤثرات العقلية.
ليتم إعداد خطة أمنية محكمة وتنفيذ عملية ترصد ناجحة، مكنت في حدود الساعة 1600، من توقيف المشتبه به الذي يبلغ 27 سنة.
وذلك على متن مركبة سياحية بترقيم ولاية بشـار. وبعد إجراء تفتيش دقيق للمركبة تمّ ضبط كمية من المؤثرات العقلية كان يخبئها بإحكام بأحد الأجزاء الداخلية للمركبة.
والتي تتشكل من 105 كبسولة من دواء البريقابالين 300 ملغ أجنبي المنشأ، ذي الخصائص المخدرة.
بالإضافة الى 15 قطعة من أقراص الإكستازي دومينو، المهلوسة.
كما مكنت عملية التلمس الجسدي المنفذة على المشتبه به، من ضبط مبلغ مالي قدره:10.000 دج.
وينحدر المشتبه به من مدينة تاغيت،كما أنه كان بصدد ترويج كمية المؤثرات العقلية المضبوطة بحوزته، على مستوى مدينة تاغيت.
ليتم تقديم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، الذي أحال ملف القضية لإجراء المثول الفوري.
ليصدر قاضي الحكم في حق المشتبه به، حكما بالحبس لثلاثة سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها:100.000 دج.
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تمكن أمن دائرة جامعة بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المغير، من حجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية والمهلوسات. خلال عمليتين متفرقتين أسفرتا عن توقيف شخصين ينحدران من إحدى الولايات الشرقية.
وتعود تفاصيل العمليتين إلى استغلال معلومات حول عزم الموقوفين نقل كمية من المهلوسات إلى إحدى الولايات الشمالية على متن مركبتين. ليتم وضع خطة أمنية مكنت من توقيفهما وحجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 39300 قرص.
كما تم حجز المؤثرات العقلية المحجوزة مخبأة بإحكام داخل المركبتين ومموهة بمستلزمات صنع الحلويات.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
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كما تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المقرن بولاية الوادي، من وضع حد لنشاط مروّج المؤثرات العقلية. كما حجز أزيد من 6300 قرص مهلوس.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت عقب استغلال معلومات تفيد برصد نشاط مشبوه لشخص في العقد الثالث من العمر ينحدر من المنطقة.
كما يقوم المشتبه فيه بإستغلال أحد المساكن بأحد أحياء المدينة في تخزين الحبوب المهلوسة. وقد تم توقيف الشخص متلبسا بحيازة 6300 قرص مهلوس.
وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية. عن جرم الحيازة والتخزين لغرض البيع لحبوب مهلوسة ومواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة.
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الوادي: أمن المقرن يوقف مروّج الأقراص المهلوسة ويحجز 6300 قرص
الوادي: أمن المقرن يوقف مروّج الأقراص المهلوسة ويحجز 6300 قرص
كما تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المقرن بولاية الوادي، من وضع حد لنشاط مروّج المؤثرات العقلية. كما حجز أزيد من 6300 قرص مهلوس.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت عقب استغلال معلومات تفيد برصد نشاط مشبوه لشخص في العقد الثالث من العمر ينحدر من المنطقة.
كما يقوم المشتبه فيه بإستغلال أحد المساكن بأحد أحياء المدينة في تخزين الحبوب المهلوسة. وقد تم توقيف الشخص متلبسا بحيازة 6300 قرص مهلوس.
وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية. عن جرم الحيازة والتخزين لغرض البيع لحبوب مهلوسة ومواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة.
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