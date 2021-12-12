BRI بشار توقف مشتبه به وتحجز كميات من المؤثرات العقلية 

اوقف أفراد (BRI) أمن ولاية بشـار خلال عملية منفَّذة خلال الأسبوع المنصرم مشتبه به مع حجز كمية معتبرة من المخدرات.

وقائع القضية تعودلاستغلال أفراد الشرطة لفرقة البحث والتدخل لمعلومات تفيد بالإشتباه في أحد الأشخاص في عملية ترويج المؤثرات العقلية.

ليتم إعداد خطة أمنية محكمة وتنفيذ عملية ترصد ناجحة، مكنت في حدود الساعة 1600، من توقيف المشتبه به الذي يبلغ 27 سنة.

وذلك على متن مركبة سياحية بترقيم ولاية بشـار. وبعد إجراء تفتيش دقيق للمركبة تمّ ضبط كمية من المؤثرات العقلية كان يخبئها بإحكام بأحد الأجزاء الداخلية للمركبة.

والتي تتشكل من 105 كبسولة من دواء البريقابالين 300 ملغ أجنبي المنشأ، ذي الخصائص المخدرة.

بالإضافة الى 15 قطعة من أقراص الإكستازي دومينو، المهلوسة.

كما مكنت عملية التلمس الجسدي المنفذة على المشتبه به، من ضبط مبلغ مالي قدره:10.000 دج.

وينحدر المشتبه به من مدينة تاغيت،كما أنه كان بصدد ترويج كمية المؤثرات العقلية المضبوطة بحوزته، على مستوى مدينة تاغيت.

ليتم تقديم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، الذي أحال ملف القضية لإجراء المثول الفوري.

ليصدر قاضي الحكم في حق المشتبه به، حكما بالحبس لثلاثة سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها:100.000 دج.