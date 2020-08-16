BRI بشار توقف 3 أشخاص وتحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية

تمكَّن أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بشار، من توقيف 3 مشتبه فيهم، وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمت هذه العملية، على إثر استغلال معلومات وردت إلى الفرقة، مفادها قيام مشتبه فيه في العقد الثاني من العمر، بتخزين المخدرات على مستوى منزله العائلي.

على الفور، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، تم استصدار إذن بتفتيش المنزل محل القضية، أين تم توقيف المشتبه فيه أمام منزله.

في حين مكن إجراء التفتيش، من حجز كمية 126 قرصا من المؤثرات العقلية من نوعي بريقابابين وريفورتيل.

كما تم توقيف شقيق المشتبه فيه، والذي يبلغ من العمر 20 سنة، هذا الأخير عند إجراء عملية التلمس الجسدي القانونية عليه، ضبط بحوزته 6 أقراص مهلوسة من نوعي ريفوتريل وبريقابالين، ومبلغ مالي يبلغ 2000 دج.

لتصل كمية الأقراص المهلوسة المحجوزة في هذه القضية إلى 132 قرصا من نوعي بريقابلين، و150 ملغ وريفوتريل 02 ملغ.

ومواصلة للتحري في القضية، تم التوصل إلى هوية مشتبه فيه ثالث، أين تم تفتيش منزله العائلي بموجب إذن عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، إلا أن العملية لم تسفر عن أي شيء مخالف عليه قانونا، مع التحري معه بشأن القضية.

وبموجب ملف إجراء قضائي حيازة وتخزين المؤثرات العقلية “الأقراص المهلوسة”، وعرضها على الغير بطريقة غير مشروعة، قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحالهم لجلسة المثول الفوري.

ليصدر في حق المشتبه فيهما الأول والثاني “الشقيقان”، أمر إيداع إلى غاية جلسة النطق بالحكم، مع إصدار أمر بالوضع تحت إجراء الرقابة القضائية في حق المشتبه فيه الثالث.