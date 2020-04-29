“BRI” بشار يضع حدا لنشاط مروج الكيف المعالج والأقراص المهلوسة

تمكّنت قوات الشرطة من وضع حد لنشاط مروج للمخدرات وحجز كميات منها بولاية بشار.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن القضية تعود وقائعها لاستغلال معلومات من طرف قوات الشرطة لفرقة البحث والتدخل، مفادها قيام أحد المشتبه فيهم في العقد الثالث من العمر، بترويج المخدرات مستغلا في ذلك منزله العائلي.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، باستصدار إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، أين تم توقيف المشتبه فيه محل القضية.

كما تم حجز كمية 248 غراما من مادة الكيف المعالج، 56 قرصا من أنواع مختلفة من المؤثرات العقلية، آلتين حادتين (كيتار)، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره:40.000 دينار كعائدات ترويجها في الوسط الحضري.

وأضاف البيان أن التحري مع المشتبه فيه، بين أنه كان يمارس نشاط ترويج الكيف المعالج والأقراص المهلوسة في الوسط الحضري، كما بينت أن المبلغ المحجوز يعتبر كعائدات لترويج هذه السموم، عليه، وبموجب ملف إجراء قضائي يحمل لوصف الجزائي : حيازة وتخزين والاتجار بالمخدرات (كيف معالج) والمؤثرات العقلية، وعرضها على الغير بطريقة غير مشروعة

وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، الذي أحاله لإجراء المثول الفوري، أين صدر في حقه أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.