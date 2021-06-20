BRI بشار يفكك شبكة إجرامية ويحجز كميات من المخدرات

أوقف أفراد الشرطة لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بشـار، في قضيتين منفصلتين مشتبه بهم وحجز كميات من الكيف معالج والأقراص مهلوسة.

القضية الأولى، تعود وقائعها لاستغلال معلومات تفيد بحيازة مشتبه به في العقد الثالث من العمر، لكمية من المخدرات، بصدد ترويجها في الوسط المفتوح.

ليتم خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة بشار، واستغلال كافة المعلومات والتحريات التقنية، تم توقيف المشتبه به محل القضية على مستوى مدينة القنادسة، رفقة شريكه الذي يبلغ 27 سنة.

أين تم ضبط وحجز كمية 3 كلغ و579 غراما، من مادة الكيف المعالج (راتنج القنب)، وبعد استيفاء إجراءات التحري في قضية الحال، تم تقديم المشتبه بهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار.

وذلك بموجب ملف إجراء قضائي، حيازة المخدرات (كيف معالج) بطريقة غير مشروعة من أجل العرض والبيع، والوضع قصد البيع والحصول والشراء قصد البيع والتحضير من أج