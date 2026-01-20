BRI بشار يوقف شخصين ويحجز 65 ألف قرص “بريغابالين”

في إطار مواصلة الجهود العملياتية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. تمكنت فرقة البحث والتدخل، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أمن ولاية بشار، خلال الأسبوع المنصرم من إحباط محاولة تمرير أزيد من 65 ألف قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين.

كما مكنت العملية من توقيف شخصين، ومركبة سياحية كان يستعملها أفراد الشبكة في نقل هذه السموم.

جاءت العملية عقب كشف مخطط إجرامي لشبكة منظمة تنشط في هذا المجال. حيث أسفرت التحريات والترصد عن توقيف مركبة على مستوى النسيج الحضري لمدينة بشار ،وتوقيف سائقها ومرافقه. وبعد التفتيش الدقيق تم ضبط 65100 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، 300 ملغ، أجنبية المنشأ.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.