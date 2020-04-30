BRI بشار يوقف مروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بشار، من وضع حد لنشاط مشتبه فيهم مع حجز كميات من الكيف المعالج والمؤثرات العقلية.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن القضية الأولى تمت على إثر استغلال معلومات تفيد بتواجد مشتبه فيه بمحاذاة واد بشار، يقوم بترويج المخدرات.

أين تم إعداد خطة محكمة لتوقيف المشتبه فيه بعد محاولته للفرار، أين ضبط بحوزته كمية:136,6 غراما من مادة الكيف المعالج، ومبلغ مالي قدره:3100 دج كعائدات ترويجها، كما تم توقيف مشتبه فيه ثان بعين المكان دون العثور بحوزته على أي شيء معاقب عليه قانونا، ليتم تحويلهما إلى مقر الفرقة والتحري معهما بشأن القضية، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.

في قضية أخرى قامت ذات المصالح بتوقيف مشتبه فيه في العقد الثاني من العمر، يقوم بتخزين وبيع الكيف المعالج والأقراص المهلوسة، مستغلا في ذلك منزله العائلي.

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، تم استصدار إذن بتفتيش المنزل وضبط شقيق المشتبه فيه يحاول التخلص من كمية من المخدرات (كيف معالج)، تم ضبطها وحجزها وقدر وزنها بـ:23,5 غراما، وكمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ:27 قرصا من نوعين مختلفين، كما تم ضبط وحجز 05 أسلحة بيضاء (سيف، سكينين، منجل وبوشية)، آلتين حادتين (كيتار) مخصصتان لتهيئة قطع المخدرات، ومبلغ مالي 7300 دج كعائدات ترويج المخدرات في الوسط الحضري.

ليتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، وبعد استيفاء إجراء المثول الفوري، صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع، في حين صدر في حق شقيقه أمرا بالوضع تحت إجراء الرقابة القضائية.

تبقى قوات الشرطة لأمن ولاية بشار مجندة في إطار الالتزامات الرامية لضمان أمن الأشخاص والممتلكات ومكافحة شتى أشكال الإجرام الحضري في كل الظروف والأحوال.