BRI بشار يوقف مروِّج للمخدرات ويحجز كميات منها

أوقف أفراد الشرطة لفرقة البحث والتدخل (BRI) بأمن ولاية بشـار، مشتبه به وحجز كمية من المخدرات.

وتعود تفاصيل القضية الى قيام مشتبه به الى استغلال مسكنه الخاص لتخزين وترويج المخدرات، ليتم إعداد خطة أمنية بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة بشـار.

ليتمكنوا من توقيف المشتبه به بعد إبدائه مقاومة عنيفة لأفراد الشرطة.

ومكنت عملية التفتيش الدقيق لمسكنه، من ضبط وحجز كمية 179.6 غراما من مادة الكيف المعالج، و09 أقراص مهلوسة من نوع ريفوتريل 02 ملغ.

ليتم تقديم المشتبه به لاحقا اما وكيل الجمهورية بمحكمة بشار، ليصدر في حقه ، أمر إيداع إلى غاية النطق بالحكم.