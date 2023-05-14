BRI بومرداس تحبط نشاط مجموعة إجرامية تتاجر في المهلوسات

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس من الإطاحة بشبكة إجرامية تتاجر في الأقراص المهلوسة.

وجاءت العملية في إطار محاربة الجريمة الحضرية لاسيما في مجال تضييق الخناق على مروجي السموم والأقراص المهلوسة في الوسط الشبابي. وبعد استغلال معلومة مؤكدة وردت إلى ذات المصلحة مفادها عزم أحد الأشخاص على ترويج وبيع أقراص مهلوسة في إحدى بلديات الولاية. ليتم مباشرة التحريات في القضية تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

حيث تم توقيف المشتبه فيهم المقدر عددهم بثلاث أشخاص مشتبه فيهم. كانوا على متن شاحنة و دراجة نارية. هذه الأخيرة تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة كانت موجة كلها للترويج يقدر عددها بـ:900 قرص مهلوس مع استرجاع هواتف نقالة. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يفوق 45000 دج من عائدات الترويج. بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق أمام الجهات القضائية المختصة.