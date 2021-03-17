BRI بومرداس تطيح بجماعة إجرامية تقوم بترويج الهيروين

تمكنت الضبطية القضائية لفرقة BRI في بومرداس، من توقيف جماعة إجرامية تتكون من 5 أشخاص، من بينهم رعية إفريقية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تعود العملية إلى ورود معلومات لذات الفرقة، مفادها تردد بعض الشباب على مستوى المخرج الغربي لبدية بودواو.

وحسب المعلومات الواردة، فإن المعنيين، يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الممنوعات.

ليتم فتح تحقيق في القضية، ومباشرة التحريات المعمقة.

أين تمكنت من خلالها الضبطية القضائية لفرقة BRI، من توقيف جماعة إجرامية تتكون من 5 أشخاص، من بيتهم رعية إفريقية.

وتتراوح أعمار المشتبه فيهم، ما بين 25 و38 سنة، وينحدرون من ولاية الجزائر العاصمة.

وتم حجز بحوزة الموقوفين، على كمية من المخدرات الصلبة تقدر بـ 23.70 غرام من نوع ” هيرويـن”.

بالإضافة إلى إسترجاع دراجة نارية ومركبة سياحية كانت تستعمل لترويج هذه السموم.

بالإضافة إلى ضبط هواتف نقالة ومبلغ مالي معتبر من عائدات تلك السموم.

ليتم تحويل المشتبه فيهم، للفرقة لإستكمال الإجراءات القانونية، مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.