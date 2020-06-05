BRI بومرداس تطيح بشبكة إجرامية تحترف المتاجرة بالمخدرات والمهلوسات

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس، بحر هذا الأسبوع من الإطاحة بمجموعة من الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بقضايا إجرامية تتعلق بترويج المخدرات و لأقراص المهلوسة في كل من بلديتي أولاد موسى وبودواو.

وأفاد بيان لذات المصالح، أنه تم القيام بعمليتين متفرقتين مكنت من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 سنة و 32 سنة، يقطنون في مناطق مختلفة من الولاية، كانوا بصدد ترويج ما يقارب 1 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وأضاف البيان، أنه تم تشكيل أفواج عملياتية ميدانية والتي تكللت بالقبض عليهم متلبسين بالمخدرات و الأقراص المهلوسة، مع حجز مبالغ مالية من عائدات بيع تلك السموم، حيث تم اقتيادهم إلى المصلحة قصد مواصلة إجراءات التحقيق، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.