BRI بومرداس تطيح بشبكة إجرامية مختصة في سرقة الدراجات النارية     

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة الدرَاجات النارية.

حيثيات القضية تعود بناءً على شكوى من أحد المواطنين بخصوص تعرضه لسرقة درَاجته النارية بإقليم الإختصاص. حيث باشرت على الفور الضبطية القضائية تحرياتها الميدانية في القضية والتي أسفرت عن توقيف 06 أشخاص. من عناصر الشبكة و استرجاع 09 درجات نارية محل سرقة 03 منها مفككة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس.

