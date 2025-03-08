BRI بومرداس تطيح بعشريني وبحوزته 10 صفائح من المخدرات

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، من الإطاحة بعشريني ينحدر من ولاية بومرداس، يقوم بترويج المخدرات.

العملية الشرطية جاءت بناءً على ورود معلومات تفيد بوجود المشتبه فيه بإحدى البلديات وبحوزته كمية معتبرة من المخدرات. بصدد إعادة بيعها، حيث تم وضع خطة مكّنت من توقيفه واسترجاع كيس بلاستيكي يحتوي على علبتين. من الكرتون كل علبة بداخلها 05 صفائح من المخدرات (القنب الهندي) بمجموع 10 صفائح يقدر وزنها بـ01كلغ و06غ.

حيث تم تحويله للمصلحة، و بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق تم تقديمه أمام الجهات القضائية عن تهمة الحيازة للمخدرات. النقل و التوزيع و الاقتناء قصد البيع،عرض وبيع ووضع للبيع و الحصول و الشراء قصد البيع بطريقة غير مشروعة.

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