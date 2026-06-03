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BRI بومرداس تُفكك شبكة إجرامية وتحجز أزيد من 11 ألف قرص “بريغابالين”

بقلم أمينة داودي
BRI بومرداس تُفكك شبكة إجرامية وتحجز أزيد من 11 ألف قرص “بريغابالين”
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تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) بأمن ولاية بومرداس، هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وسط الشباب. مع ضبط 11008 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع “بريغابلين”.

وقائع القضية تعود إلى تحريات الفرقة المحققة حول وجود مخطط إجرامي لنقل وتمرير كميات معتبرة من المؤثرات العقلية، انطلاقا من إحدى الولايات الجنوبية، وترويجها بولايات الوسط. وذلك عبر إخفائها بطريقة مموهة داخل خزان وقود إحدى المركبات السياحية.

العملية أسفرت عن الإطاحة بالعناصر الخمسة للشبكة وضبط 11008 كبسولة من المؤثرات العقلية. بالإضافة إلى مركبتين سياحيتين تستعملان في نقل السموم.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو.

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