“BRI” بومرداس يحجز صفيحتين “زطلة” وأزيد من 500 قرص مهلوس

تمكنت فقة البحث والتحري”BRI” لولاية بومرداس، من إلقاء القبض على 4 أشخاص، وحجز صفيحتين زطلة و504 قرص مهلوس.

وحسب بيان لخلية الإتصال والعلاقات العامة لذات المصالح، فإن الأشخاص المتورطون تترواح أعمارهم مابين 20و29 سنة، ينحدرون من بلديات الولاية.

المشتبه الأول تم توقيفه على مستوى وسط مدينة بومرداس الذي ضبط بحوزته على وصفة طبية خاصة بوالدته المريضة.

حيث كان يقوم بتضليل مصالح الأمن من أجل تسهيل عملية ترويجها مع حجز 85 كبسولة ومبلغ مالي.

المشتبه الثاني تم توقيفه على مستوى أحد الأحياء بمدينة قورصو، معروف بسوابقه القضائية وبحوزته على 17 قرص مهلوس و

4.50 غ راتج القنب الهندي ومبلغ مالي، أما المشتبه الثالث تم توقيفهما على مستوى أحياء مدينة حمادي وهما مسبوقين قضائيين.

أين تم توقيفهما يحوزان على 412 قرصا مهلوسا و188 غ من راتج القنب الهندي. وفقا لنفس المصدر.

ليتم تحويل الجميع إلى مصالح الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية مع سماعهم على محاضر رسمية، بعدها ليتم تقديمهم امام الجهات القضائية.