BRI بومرداس يوقف شخصين ويحجز 3 آلاف قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية بومرداس، من توقيف شخصين وحجز 3 آلاف قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد ورود معلومات مفادها إتخاذ بعض الشباب لأحد الأحياء ببلدية بودواو مكانا لترويج المخدرات و المؤثرات العقلية.

وأوضح المصدر، أنه تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، وهما شخصان يبلغان من العمر 30 و 33 سنة.

وضبطت بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب3 آلاف قرص مهلوس من نوع بريقابالين، كانت مخبأة داخل مركبة سياحية.

وقامت ذات المصالح، بحجز المركبة و هواتف نقالة كانت تستعمل في النقل لترويج تلك السموم.

وتم تحويل الموقوفين إلى المصلحة لإستكمال الإجراءات القانونية، مع تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.