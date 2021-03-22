عاجل

BRI بومرداس يوقف شخصين ويحجز 3 آلاف قرص مهلوس

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
BRI بومرداس يوقف شخصين ويحجز 3 آلاف قرص مهلوس
بقلم أمينة داودي

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية بومرداس، من توقيف شخصين وحجز 3 آلاف قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد ورود معلومات مفادها إتخاذ بعض الشباب لأحد الأحياء ببلدية بودواو مكانا لترويج المخدرات و المؤثرات العقلية.

وأوضح المصدر، أنه تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، وهما شخصان يبلغان من العمر 30 و 33 سنة.

وضبطت بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب3 آلاف قرص مهلوس من نوع بريقابالين، كانت مخبأة داخل مركبة سياحية.

وقامت ذات المصالح، بحجز المركبة و هواتف نقالة كانت تستعمل في النقل لترويج تلك السموم.

وتم تحويل الموقوفين إلى المصلحة لإستكمال الإجراءات القانونية، مع تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=974929

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com