BRI تبسة تحجز قرابة 139 ألف كبسولة مُؤثرات عقلية!

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تبسة، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة وتوقيف شخصين من عناصرها، مع ضبط 138 ألف و600 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين”.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم تنفيذ العملية، من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل “BRI”، عقب تحريات ميدانية أسفرت عن كشف النشاط الإجرامي لعناصر هذه الشبكة الإجرامية المنظمة.

أين تم توقيف المشتبه فيه الأول وضبط 103 ألف و200 كبسولة “بريغابالين”. كانت مخبأة بداخل إصطبل تابع لمسكنه الكائن بضواحي مدينة تبسة.

وبعد تعميق التحريات في القضية تحت إشراف النيابة المختصة، تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيه الثاني المنحدر من إحدى الولايات الشرقية.

أين تم توقيفه وضبط 35 ألف و400 كبسولة من المؤثرات العقلية من نفس النوع، كانت مموهة بداخل أجهزة كهرومنزلية بمسكنه العائلي.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة بئر العاتر.