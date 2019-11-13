BRI تحجز 37 مليون سنتيم مزورة وتوقف شخصين بأم البواقي

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن أم البواقي، من حجز أكثر من 37 مليون سنتيم مزورة من العملة الوطنية وتوقيف شخصين ينحدران من مدينة سوق نعمان.

الموقوفان قاما بطرح مبلغ مالي معتبر من فئة 2000 دج مزورة، للتداول بمدينة عين فكرون.

وتم الترصد للمعنيين وتوقيفهما بوسط المدينة بعد أن أبديا مقاومة شديدة، أين عُثر بداخل المركبة التي كانا على متنها على كيس بلاستيكي.

ويحوي الكيس على 186 ورقة نقدية من فئة 2000 دج، كما تم ضبط ورقة أخرى من نفس الفئة بحوزة أحدهما لتقدر القيمة المالية الاجمالية بـ 374000 دج.

وبحسب ما ورد في بيان مصالح أمن الولاية، فإن المشتبه فيهما أنجز ضدهما ملفا جزائيا.

وذلك عن قضية طرح للتداول أوراق نقدية من العملة الوطنية ذات سعر قانوني تقل عن 500 ألف دينار جزائري بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة.

أين تم تقديم المشتبه فيهما، أمام النيابة المختصة إقليميا .