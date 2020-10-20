BRI تطيح بعصابة مختصة في سرقة السكنات والمحلات في تيارت

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية تيارت من الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المحلات والسكنات كان آخرها قيامهم بعملية سطو على محل خاص ببيع الخردوات والمولدات الكهربائية.

عملية الإطاحة بالعصابة المتكونة من 4 أشخاص تمت بعد أن رفع صاحب محل تجاري لبيع الخردوات والمولدات الكهربائية بحي بوليفانو بمدينة تيارت شكوى لدى نفس المصالح مفادها تعرض محله لعملية سطو ليلة أول أمس.

وتمت سرقة أجهزة مختلفة تتجاوز قيمتها المالية 200 مليون حيث شرعت فرقة البحث والتدخل في عمليات تحريات مكثفة استنادا لبعض المعلومات مكنتها في ظرف وجيز من تحديد هوية العصابة.

وتم توقيف شخصين قبل أن يتم توقيف جميع المتورطين البالغ عددهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة وتبين أن أغلبهم من المسبوقين قضائية.

وأسفرت العملية عن استرجاع أدوات بناء و ادوات ميكانيكية و مولدات متنوعة و مختلفة الأحجام آلتين جرد يدويتين ، آلة رافعة يدوية ، مضختين للتشحيم ، كابلات توصيل خاصة بكاميرات المراقبة.

بالاضافة إلى حجز سيارة نفعية من نوع مازدا استعملها المتهمون بنقل المسروقات .

بعد الإنتهاء من الإجرءات تمت تقديم المتهمين امام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت حيث تم ايداعهم الحبس في انتظار محاكمتهم .