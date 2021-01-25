BRI تطيح بـ”بارون” مخدرات بعد محاصرته في حي “حركات” بالبويرة

في مشهد “هوليودي” على طريقة الأفلام وسط تجمّع الفضوليين

تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري “BRI”، بمدينة البويرة، أمس، من وضع حدّ لنشاط “بارون” مخدرات خطير.

العملية تمت عندما شرع عناصر من فرقة البحث والتحري في الانتشار بشكل مفاجئ ومباغت وسط حي “حركات”، الكائن بالجهة الغربية لمدينة البويرة، والذي كان يعجّ ساعتها بمئات المواطنين.

وسرعان ما تبين أن الهدف من ذلك الانتشار اللافت للنظر، هو أحد المطلوبين، ليحاول الهدف من تلك العملية الفرار، حيث كان شخصا، تبين لاحقا أنه “بارون” مخدرات، الفرار، بعدما راح يقتحم محلا تجاريا، في محاولة منه للإفلات من قبضة الشرطة.

غير أن سرعة تحرك عناصر “بي آر إي” وتواجدهم المكثف في المنطقة حاول دون تنفيذ مخططات “بارون” المخدرات، حيث تكللت العملية في الأخير بتوقيفه، بعد محاصرته.

كما تمكنت قوات الأمن من حجز كميات معتبرة من المخدرات، كانت موضوعة داخل كيس.

وقد جرى تحويل “البارون” الموقوف إلى مقر أمن الولاية للتحقيق معه، حيث أنجز في حقه محضر وملف قضائي، قبل تحويله للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة.