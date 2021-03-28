BRI تلقي القبض على شخصين بحوزتهم 2700 مؤثر عقلي في بومرداس

تمكّنت، فرقة البحث والتدخل BRI، في السعات المنقضية، من إلقاء القبض على جماعة متكونة من شخصين، بحوزتهما 2700 مؤثر عقلي.

وجاءت العملية، بناء على معلومات وردت لمصالح أمن بومرداس، تفيد قيام مجموعة شباب قاطنين بحي حوش المخفي بصدد ترويج المهلوسات.

وتم على إثر المعلومات، وضع تشكيل أمني، حيث أسفرت عن إيقاف شخصين أعمارهما مابين 23 و31 سنة، ينحدران من بومرداس.

وتم خلال العملية ضبط بحوزتهما على كيس بلاستيكي يحتوي على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، قدرت بـ2700.

بالإضافة إلى هواتف نقالة كانت تستعمل في عمليات المتاجرة أثناء صفقات البيع والشراء.

وحولت الجهات المختصات للمصلحة من أجل استكمال الإجراءات القانونية، مع تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.