BRI تلمسان تحجز 18 كلغ من الكيف وكمية من الكوكايين في مغنية

العملية انتهت بتوقيف 11 مشتبها فيه وحجز 4 سيارات ودراجتين ناريتين

تمكنت، ظهيرة أمس، فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكتين إجراميتين تتاجران في المخدرات على غرار الكيف المعالج والمخدرات الصلبة، وهذا بعد خطة تسرب ناجحة وسط عناصر إحدى العصابتين.

مما أسفر عن حجز كمية هامة من مادة الكيف المعالج قدر وزنها بـ18 كيلوغرام، والتي جاء حجزها ثمرة لمجهودات حثيثة ظلت من خلالها قوات الأمن تلاحق المشتبه فيهم لمدة زمنية طويلة، قبل أن تداهمهم في حالة تلبس، إثر معطيات مؤكدة حول استغلال هؤلاء لاضطراب الأحوال الجوية في تمرير كمية من المخدرات خارج المدينة الحدودية.

حيث أحبطت الفرقة المذكورة محطط الشبكة في المهد، عندما طوقت مركبة من نوع «رونو 25» بحي ديغول في مغنية، أين أوقفت على متنها شخصين وصادرت 18 كيلوغراما من مادة الكيف المعالج.

وتتمة للأبحاث الموسعة في القضية، تم توقيف 4 أشخاص آخرين بوسط مدينة مغنية وهم يستقلون مركبة من نوع «كليو»، فضلا عن استرجاع دراجتين ناريتين من النوع الرفيع، وهذا في إطار نقل وتبييض أرباح تهريب المخدرات خارج الحدود الغربية.

وفي نفس اليوم، تمكنت ذات الهيئة الأمنية على مستوى حي القاضي بمغنية من تفكيك شبكة تتاجر بالكوكايين، أين أوقفت خمسة أشخاص مع حجز سيارة من نوع «رونو 25» وسيارة أخرى من نوع «مرسيدس»، وهذا على خلفية ضبط كمية من مسحوق الكوكايين يقدر وزنها بحوالي 1 غرام.

وتبعا للتحريات تم الوصول إلى الممون الرئيسي وهو صاحب محل لبيع التبغ، أين تبقى التحقيقات متواصلة للإيقاع بكل المتورطين في هذه القضية وتقديمهم أمام النيابة العامة لمحكمة مغنية.