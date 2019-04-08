 BRI  تلمسان تضبط حوالي 03 كلغ من المخدرات

ضبطت فرقة البحث والتدخل لتلمسان، كمية من الكيف المعالج، قدر وزنه حوالي 03 كلغ، على شكل 06 قوالب، موضوعة داخل كيس بلاستيكي أحمر.

وحسب ذات الفرقة، فبتاريخ 05/04/2019، ورد إلى مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان” فرقة البحث و التدخل BRI”، معلومات مفادها وجود عملية تهريب المخدرات” كيف معالج”.

وهذا على متن مركبتين، الأولى من نوع GONOW، والثانية من نوع CLIO 4.

وعليه، تم وضع خطة محكمة على مستوى المخرج الغربي لقرية القواسير، بلدية الرمشي.

ليتم توقيف السيارة الثانية من نوع CLIO 4 في حدود الساعة الرابعة والنصف مساءا.

حيث كان على متنها سائقها المدعو ك. م 46 سنة، والذي حاول الفرار، أين كان رفقت المدعوج .ح 23 سنة، وقد ضبط بحوزته على مبلغ مالي قدر بـ 10 مليون سنتيم.

وفي نفس العملية، تم توقيف المركبة الأولى من نوع GNOWO في حدود الساعة الخامسة مساءا، على مستوى الطريق الرابط بين بلدية هنين و دائرة الغزوات.

ليتم ضبط على متنها في حالة تلبس كمية من الكيف معالج، قدر وزنه حوالي 03 كلغ، على شكل 06 قوالب موضوعة داخل كيس بلاستيكي أحمر، كانت بين أرجل الشخص المرافق لسائق المركبة.

العملية كللت بتوقيف سائق المركبة المدعو س. ع 31 سنة، والذي ضبط بحوزته على مبلغ مالي قدر بـ 17 الف دينار.

كما تم توقيف مرافقه المدعو س. ف 25 سنة، فيما يبقى التحقيق مفتوح من طرف فرقة البحث و التدخل.