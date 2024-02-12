BRI تلمسان تفكك شبكة إجرامية منظمة وتحجز 12 ألف قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث و التدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

العملية جاءت في إطار تواصل شرطة تلمسان مجهوداتها لدحر أوكار الجريمة و إفشال مخططات الشبكات الإجرامية المنظمة التي تحاول إغراق المدينة بالأقراص المهلوسة و المخدرات. وتتكون الشبكة الإجرامية من 3 أشخاص. حجزت من خلالها ذات المصالح أكثر من 11600 قرص مهلوس و مركبة سياحية كانت تستغل في ترويج المهلوسات. كما تم حجز هواتف نقالة و أموال من محصلات الترويج.

واستغلت فرقة البحث و التدخل بناءا على معلومات مؤكدة مفادها محاولة شبكة إجرامية إدخال و ترويج المؤثرات العقلية. ليتم على إثرها تحديد هوية أفراد الشبكة و توقيفهم الواحد تلوى الأخر مع حجز المركبة التي تم إخضاعها لعملية التفتيش. أين أسفرت على حجز أكثر من 11600 قرص من المؤثرات العقلية، مبالغ مالية و هواتف نقالة.