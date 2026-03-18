BRI تندوف تحجز ما يقارب 16000 قرص بريغابالين

تمكنت فرقة البحث و التدخل (BRI) بأمن ولاية تندوف بحر هذا الأسبوع من توقيف 04 أشخاص. ضمن شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية وضبط 15900 كبسولة بريقابالين. مع إسترجاع مركبة سياحية تستعمل في عملية نقل وترويج هذه السموم.

القضية جاءت بعد الإستغلال الجيد لمعلومات مفادها قيام المشتبه فيهم بنقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن مركبة قصد ترويجها.

التحريات التي باشرتها عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تندوف تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا.، أسفرت عن توقيف 03 أشخاص، وضبط 5400 كبسولة بريقابالين مخبأة بإحكام داخل مركبة سياحية. ليتم توقيفهم وإسترجاع المركبة كونها تستعمل في عملية نقل وترويج هذه السموم بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

و مواصلة للتحقيق المعمق تم تحديد ممونهم الرئيسي. ليتم إستصدار أمر بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه. حيث ضبطت كمية معتبرة إضافية من المهلوسات قدرت بــ 10500 ، لتصل الكمية المحجوزة اجمالا بـــ 15900 كبسولة بريقابالين.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف.