BRI تندوف تشل نشاط شبكة إجرامية وتحجز 30 ألف كبسولة بريغابالين

تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) بأمن ولاية تندوف، من شل نشاط شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية وتوقيف شخصين.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، تم حجز ما يفوق 30000 كبسولة بريغابالين. بالإضافة إلى استرجاع مركبة رباعية الدفع تستعمل في عملية نقل وترويج هذه السموم.

وجاءت القضية بعد الاستغلال الجيد لمعلومات مفادها قيام المشتبه فيهما بحيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن مركبة قصد ترويجها.

التحريات التي باشرتها عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تندوف تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و22 سنة.

كما تم حجز إجمالي 30053 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ، واسترجاع مركبة رباعية الدفع تستعمل في عملية نقل وترويج هذه السموم. بالإضافة الى مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف.