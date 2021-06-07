BRI تيارت توقف شخصين وتحجز قرابة 2 كلغ من المخدرات

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن تيارت، من توقيف شخصين لتورطهما في قضية حيازة المخدرات لغرض البيع. وتمت عملية توقيف المتهمين واللذان يبلغان من العمر ” 23 و27 سنة”، على إثر معلومات وردت الى ذات المصالح.

وتفيد المعلومات، بوجود شبكة إجرامية منظمة تقوم بترويج المخدرات بولاية تيارت.وأسفرت التحريات من تحديد هوية شخصين وتوقيفهما على مستوى مدخل مدينة تيارت و هما على متن مركبتين سياحيتين.وبعد تفتيش إحدى المركبتين، عثر بداخلها على 20 صفيحة من المخدرات داخل كيس بلاستيكي، قدر وزنها الاجمالي بـ1990 غرام.

بالإضافة إلى حجز 71 ألف دج من عائدات المتاجرة بالمخدرات.ليتم تحويل المشتبه بهما، إلى المصلحة ومواصلة التحقيق معهما.وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المتهمان أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي أودعهما الحبس في انتظار محاكمتهما.