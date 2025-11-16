BRI تيسمسيلت تحجز كمية معتبرة من المخدرات وتوقف مروّجاً

تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتيسمسيلت من توقيف شخص مشتبه فيه وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج.

العملية جاءت في إطار مواصلة الجهود الميدانية التي تبذلها المصالح العملياتية لأمن ولاية تيسمسيلت في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها. لاسيما ما يتعلق بالإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. حيث وبعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود شخص ينشط في ترويج المخدرات داخل الإقليم الحضري للولاية. وضعت عناصر الفرقة خطة محكمة للمراقبة والترصد، أسفرت عن توقيف المعني على متن مركبة.

وقد أسفرت عملية التفتيش اللاحقة، المنجزة بالتنسيق مع النيابة المختصة، عن ضبط أربع صفائح من الكيف المعالج داخل المركبة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الترويج.

كما مكّن تفتيش مسكن المشتبه فيه من حجز كمية إضافية من الكيف المعالج. ليصل الوزن الإجمالي للمخدرات المحجوزة إلى 394 غراماً، إلى جانب مبلغ مالي قدره 19 ألف دينار جزائري.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق الأولية، تم تحويل المشتبه فيه والمحجوزات إلى مقر المصلحة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية. وقد أنجز ملف قضائي في حقه قُدِّم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في القضية.

