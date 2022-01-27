 BRI تيسمسيلت توقف 4 أشخاص وتحجز 329 قرص مهلوس 

تمكنت فرقة البحث والتدخل “BRI” تيسمسيلت، من وضع حد لنشاط 4 أشخاص في العشرينيات والثلاثنيات من العمر، على خلفية تورطهم في قضية المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

كما تكت عملية توقيف المتورطين، على إثر إستغلال معلومات بتاريخ 23 جانفي 2022 في حدود الساعة الثامنة ليلا. مفادها وجود 4 أشخاص يقومون بترويج الأقراص المهلوسة في الوسط الحضري بالقرب من محيط جامعة أحمد بن بحي الونشريسي.

أين تم توقيف شخصين وهما بصدد إخفاء حقيبة يدوية في مكان مظلم. فيما لاذا شخصان آخران بالفرار، حيث كانا بالقرب منهما0

وبعد عملية التلمس الجسدي وتفتيش الحقيبة تم ضبط 5 علب ومشطين من المؤثرات العقلية، بهما 329 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.

كما تم على الفور، توقيفهما وتحويلهما إلى مقر الفرقة، من أجل إجراءات التحقيق. وبعد عملية البحث والتحري في القضية تم توقيف شركائهما بوسط المدينة.

كما تم إنجاز ملف قضائي ضد المعنيين، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت. والذي أصدر في حقهم أمر إيداع إلى غاية محاكمتهم.

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النعامة: توقيف شاب وحجز أزيد من 20 ألف قرص مهلوس

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمغرار في النعامة، من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 34 سنة، وُجد بحوزته 20846 قرص مهلوس من نوع بريڨابالين، كانت موجهة للإتجار غير المشروع. وجاءت هذه العملية، تبعا لمعلومات واردة الى مصالح الدرك الوطني بمغرار، في ولاية النعامة. كما سيتم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا لدى محكمة العين الصفراء.

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