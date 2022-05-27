BRI جيجل تطيح بعصابة تضم 15 شخصا وتحجز أكثر  من 200 مليون سنتيم

وضعت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية جيجل، حدا لنشاط عصابة أحياء بعدما كان أفرادها ينشطون على مستوى حي الرابطة.

وجاءت هذه العملية إثر المداهمات الميدانية لعناصر الشرطة مباشرة بعد تحديد هوية أفراد العصابة البالغ عددهم 15 فردا تتراوح أعمارهم بين 21 و43 سنة.

بالاضافة إلى 4 قصر كانوا يقومون بزرع الرعب وسط المواطنين، من قاطني ذات الحي باستعمال أسلحة بيضاء والاستعانة بالكلاب الشرسة من النوع الخطير جدا.

وبعد التخطيط لعملياته الاجرامية وسط منزل مهجور متواجد بنفس الحي كما يتم استغلال هذا المكان لتناول مختلف الممنوعات والمشروبات الكحولية وإخفاء الأسلحة البيضاء.

وتدريب وتربية الكلاب الشرسة ناهيك عن استغلال القصر و تحريضهم على الاعتداء على قوات الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم ومداهمات التدخلات الميدانية.

ليتم وضع خطة ميدانية محكمة من طرف عناصر الأمن مكنتهم من تم توقيف أفراد هذه العصابة الاجرامية الخطيرة أين تم حجز أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع والأحجام (سيوف – خناجر – عصي خشبية – سلاسل حديدية).

بالإضافة إلى كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومبالغ مالية فاقت 200 مليون سنتيم ومبالغ مالية أخرى بالعملة الصعبة كانت تستعمل لتموين وتلبية حاجيات أفراد العصابة الذين كثفوا من أفعالهم الإجرامية.

وبالخصوصمع اقتراب حلول موسم الاصطياف لسنة 2022 بغرض بسط نفوذهم على الحي وتحقيق مآربهم الإجرامية.

ليتم توقيف 15 شخصا تتراوح أعمارهم بين 21 و 43 سنة بالاضافة الى 5 قصر وتقديمهم أمام الجهات القضائية التي أمرت بايداعهم الحبس المؤقت الى غاية محاكمتهم لاحقا.