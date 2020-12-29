BRI خنشلة تحجز أزيد من 4000 قارورة خمر

تمكنت وحدات البحث والتحري لأمن ولاية خنشلة من حجز أزيد من 4 آلاف وحدة من قارورة خمر.

وقائع القضية تعود إثر ورود معلومات لعناصر الشرطة مفادها وجود شاحنة تبريد بداخلها كمية معتبرة من المشروبات الكحوليةبولاية خنشلة.

وأضافت مصادر أن صاحبها يقوم بتفريغ حمولتها بمرأب مسكنه بحي المقبرة الإسلامية.

وبعد الإستغلال الجيد وبالتنسيق مع الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة تم تفتيش مسكن المشتبه به، وضبط وحجز 4312 قارورة خمر من مختلف الانواع والاحجام

وبعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ملف جزائي في حقه، وتم تقديمه للجهات القضائية بمحكمة خنشلة، وأصدرفي حقه أمر إيداع.