BRI سطيف تحجز 22 كلغ “كوكايين” و17 كلغ مخدرات

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سطيف من حجز 22 كلغ من مادة الكوكايين و 17 كلغ من الكيف المعالج.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، المتهمين في القضية بالغ عددهم 8 أشخاص ينشطون في مجال تجارة بيع السيارات الجديدة CHWROOM وقطع الغيار المستعملة للسيارات الفخمة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن المتهمين تم تحويلهم إلى القطب الجزائي المتخصص في قسنطينة، اين تم سماعهم من طرف قاضي التحقيق وأمر بايدعهم الحبس الاحتياطي.