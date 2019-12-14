BRI سطيف تطيح بشخصين إنتحلا صفة إطارات للنصب على طالبي القروض

تمكنت فرقة البحث والتدخل للأمن الوطني بسطيف، من الإطاحة بشخصين، انتحلا صفة كبار الإطارات السامية في الأمن العسكري والدولة.

وقام المحتالان بالنصب على أكثر من 20 شاب يطمح في قروض “أونساج” و”كناك”، عبر القطر الوطني.

وفي التفاصيل، تمت الإطاحة بشخصين خطيرين أحدهما ينتحل صفة إطار سامي في الأمن العسكري والآخر صفة إبن وزير، قاما بالنصب والإحتيال على أكثر من 20 ضحية.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن الضحايا كلهم من الشباب الراغبين في الاستفادة من قروض أونساج وكناك ومشاريع أخرى.

كما أكد نفس المصدر أن المتهمين المحتالين ينحدران من مدينتي العلمة وسطيف.

ومثل المشتبه فيهما أمام قاضي التحقيق صبيحة اليوم، والذي أمر بدوره أيداعهما الحبس المؤقت.

وجاء حبسهما بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة إطارات سامية في الدولة، والإساءة لجهاز أمني حساس.