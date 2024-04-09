BRI سطيف تفكّك شبكة إجرامية من بينهم إمرأة وتحجز كمية من الكوكايين

تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع المنصرم من وضع حد لنشاط شبكة خطيرة لها امتداد خارج حدود الوطن. تتكون من ستة أشخاص يحترفون تهريب وترويج المخدرات الصلبة ينشطون بولاية سطيف. مع حجز 300 غرام من “الكوكايين”.

تفاصيل القضية تعود إلى استغلال معلومات من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية سطيف. تفيد بوجود شبكة تتشكل من ستة أشخاص من بينهم إمرأة وشخص مغترب بدولة أوربية. ينشطون في مجال تهريب وترويج المخدرات الصلبة. منها من نوع كوكايين مستغلين في ذلك مركبة سياحية فاخرة من أجل عدم جلب الإنتباه لنشاطهم الإجرامي.

على إثر ذلك تم وضع خطة ميدانية مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي وهو شخص مزدوج الجنسية يبلغ من العمر 22 سنة. على متن المركبة في حالة تلبس بحيازة كمية معتبرة من المخدرات الصلبة “كوكايين”. قدر وزنها بــ 300 غرام كان يخفيها بإحكام داخل ملابسه وبصدد ترويجها خلال الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل وسط مدينة سطيف.

بالتنسيق مع النيابة المحلية تم مواصلة التحقيقات التي مكنت من تحديد هويات أفراد الشبكة. الذين تتراوح أعمارهم بين 37 و41 سنة التي تضم امرأة تبلغ من العمر 31 سنة وتوقيفهم تباعا.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهم. عن قضية حيازة المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة لغرض البيع. قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة بسطيف