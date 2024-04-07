BRI سطيف توقف شخصين وتحجز كمية من المخدرات

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سطيف، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و31 سنة. يحترفان ترويج المخدرات وتحجز 400 غرام منها.

العملية جاءت بناء على معلومات مفادها تواجد شبكة إجرامية تحترف ترويج المخدرات ببلدية بيضاء برج بسطيف. ليتم وضع خطة ميدانية محكمة مكنت بعد الترصد من توقيف المشتبه فيهما على متن مركبة نفعية. حيث أسفر التفتيش الدقيق للمركبة عن حجز كمية من المخدرات ” كيف معالج “. على شكل أربعة صفائح بوزن قدر بـ 400 غرام كان المشتبه فيهما بصدد ترويجها بالمنطقة.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام النيابة المختصة بمحكمة عين آزال. عن قضية حيازة المخدرات (كيف معالج) بطريقة غير مشروعة قصد البيع.