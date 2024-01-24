BRI سطيف توقف شخصين وتحجز 3450 قرص مهلوس

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سطيف، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و35 سنة يحترفان ترويج المؤثرات العقلية وحجز 3450 كبسولة من دواء بريغابالين.

وجاءت العملية بناء على استغلال معلومات حول نشاط إجرامي لشبكة تحترف ترويج المؤثرات العقلية بحي عين الطريق بسطيف.

ليتم وضع خطة ميدانية مكنت من توقيف المشتبه فيهما متلبسين بحيازة كمية أولية من المهلوسات ملفوفة بكيس بلاستيكي. مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية. كانا بصدد ترويجها بحي عين طريق والأحياء المجاورة.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم الحصول على إذن بتفتيش مسكنيهما. حيث أسفر الإجراء عن حجز كمية إجمالية من المؤثرات العقلية قدرت بـ3450 كبسولة من دواء بريغابالين 300 ملغ. ومبلغ مالي فاق الـ138 مليون سنتيم يعد من عائدات الترويج.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما قدما بموجبه أمام النيابة المختصة بسطيف. عن قضية حيازة ونقل المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي متأتية عن طريق التهريب بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.