BRI سطيف توقف شخصين وتحجز 5700 قرص مهلوس

توصل أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سطيف نهاية الأسبوع الفارط. إلى وضع حد لنشاط شخصين يحترفان ترويج المؤثرات العقلية. مع حجز 5700 كبسولة من الأدوية المهلوسة.

حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات تخص شخصين يبلغان من العمر 40 و 44 سنة قاما بإدخال كمية من المهلوسات إلى مدينة سطيف. بغرض ترويجها بين شباب المدينة، على إثر ذلك تم الترصد لهما وتوقيفهما.

بالتنسيق مع النيابة المختصة بمحكمة سطيف تم تفتيش مسكنيهما. حيث أسفر الإجراء عن حجز 5700 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين المصنف ضمن المؤثرات العقلية. مقسمة على جزأين مخبأين في مسكني المشتبه فيهما.

في ذات السياق، أعدت الضبطية القضائية بفرقة البحث والتدخل ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهما. عن قضية حيازة وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع. قدما بموجبه أمام النيابة المختصة.