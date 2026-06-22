BRI سطيف توقف 3 أشخاص مسبوقين قضائيا وتحجز 4140 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سطيف خلال الأسبوع الفارط، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 03 أشخاص، متورطين في ترويج المؤثرات العقلية ببلدية قجال. مع ضبط 4140 كبسولة من المهلوسات ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية ناهز 97 مليون سنتيم .

تفاصيل القضية تعود إلى استغلال معلومات حول عزم شخص يبلغ من العمر 37 سنة على إدخال كمية هامة من المهلوسات إلى إقليم بلدية قجال. ليتم تكليف فوج بالزي المدني من أجل تتبع تحركات المشتبه فيه. والتي كللت بتوقيفه على متن شاحنته وهو بصدد إبرام صفقة بالقرب من مقر إقامته بذات البلدية. حاملا كيسا بلاستيكيا بداخله 4140 كبسولة من المؤثرات العقلية لغرض تسليمه إلى عنصرين آخرين من أفراد الشبكة. يبلغان من العمر 31 و 27 سنة، ليتم مداهمة المكان وتوقيفهم جميعا.

بعد تلمسهم جسديا وتفتيش الشاحنة التي كانت بعين المكان -نوع اسيزي- تمّ ضبط مبلغ مالي إجمالي يقارب 97 مليون سنتيم. وبالتنسيق مع النيابة المختصة بمحكمة عين ولمان تم استصدار إذونات بتفتيش مساكن المعنيين. كما أسفرت العملية عن توقيف شاحنتين أخريين من نوع “سوناكوم” ومركبة سياحية كانت تستعمل في ترويج الممنوعات.

بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام النيابة المختصة بمحكمة عين ولمان. عن قضية حيازة. نقل وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.

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