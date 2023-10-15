BRI سعيدة تطيح بمروّجي المخدرات والخمر

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسعيدة في عدة عمليات متفرقة بداية الشهر الجاري. من توقيف 13 شخص تتراوح أعمارهم مابين 20 و 53 سنة. تورطوا في تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جنح حيازة وتخزين المؤثرات العقلية.و مشروبات كحولية بطريقة غير شرعية قصد البيع.

العمليات مكنت من حجز 452 قرص مهلوس من نوع بريغابالين ، 19 قرص إكستازي ، أزيد من 100 وحدة من المشروبات الكحولية و أسلحة بيضاء “سيوف” بدون مبرر شرعي، حجز مبالغ مالية تعتبر كعائدات بيع هذه السموم.

كما أنجز في حق المشتبه فيهم ملفات جزائية منفردة ليتم بموجبها تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا.