BRI سكيكدة تطيح بشبكة إجرامية وتحجز أكثر من 2 كلغ من المخدرات

أمر، قاضي التحقيق لدى محكمة القل بولاية سكيكدة، بإيداع ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 25 سنة و 37 سنة الحبس. تورطوا في قضية “حيازة المخدرات لغرض البيع”.

تعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات إلى فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة. مفادها رصد نشاط مشبوه لشبكة إجرامية ببلدية كركرة غربي ولاية سكيكدة. حيث يقوم أفرد الشبكة بترويج المخدرات وسط الشباب. وهذا مابينته عملية البحث والتحري.

من جهتها قوات الشرطة وبناءا على المعلومات قامت برسم خطة أمنية محكمة من خلال تشكيل أفواج عملياتية لترصد تحركات الشبكة. والتي أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص وحجز 20 صفيحة من المخدرات بوزن إجمالي قدر بـ 2 كلغ و50 غرام.