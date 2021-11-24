BRI سكيكدة تطيح بشبكة مختصة في سرقة السيارات

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية سكيكدة، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من شخصين اختص نشاطها في سرقة المركبات.

وفي هذا السياق افاد بيان بيان لأمن ولاية سكيكدة، أنه على إثر تسجيل ذات المصالح بلاغ بسرقة مركبة من نوع رنو كليو الجيل الرابع على مستوى وسط مدينة سكيكدة.

وبعدما تم نشر الأبحاث عنها و تكثيف الدوريات من قبل مختلف الوحدات العملياتية ، تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل من تحديد مكانها واسترجاعها في ظرف وجيز.

مع توقيف مشتبه فيه كان على متن المركبة و الذي ينحدر من أحد الولايات المجاورة.

كما مكن التدخل من استرجاع ملصقات خاصة بلوحات التسجيل التي تستعمل من أجل إخفاء الرقم التسجيلي الأصلي للمركبات. و التي تم حجزها.

مجريات التحقيق مكنت من تشخيص و توقيف مشتبه فيه أخر من ولاية سكيكدة و الذي تم توقيفه.

بالقابل بين التحقيق تورط المشتبه بهما في عدة قضايا آخرى لسرقة المركبات مسجلة على مستوى ذات المصالح خلال الفترة الاخيرة متعلقة بسرقة مركبة من نوع سيتروان برلينغو شهر جويلية الماضي.

والتي تمكن عناصر الفرقة من استرجاعها وتحديد مكانها بولاية سكيكدة بعد التحريات ميدانية وتقنية و قضية أخرى تتعلق بمحاولة سرقة مركبة متبوع بتحطيم بملك الغير والتي إستهدفت سيارة من نوع رونو كونغو بإقليم بدائرة الحدائق .

وبعد إستكمال مجريات التحقيق تم تقديم المشتبه بهما أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة موضوعه “سرقة مركبة في حالة تلبس.

وعدم التبليغ عن جريمة و محاولة السرقة والتحطيم العمدي لملك الغير ، ليتم ايداعهما الحبس.

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