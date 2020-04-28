BRI سوق أهراس تحجز أزيد من 4400 كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن سوق اهراس من الإطاحة بعصابة تمتهن المتاجرة بالمؤثرات العقلية، وحجز4478 كبسولة من المؤثرات العقلية ذات صنع أجنبي.

العملية جاءت بناءا على معلومات مؤكدة مفادها وجود مجموعة من الأشخاص تنشط في أحد الدوائر، تقوم بترويج ونقل وبيع المؤثرات العقلية مابين الدوائر وعاصمة ولاية سوق أهراس.

أين اسفرت العملية من توقيف أحد المشتبه فيهم وبحوزته 4478 كبسولة من المؤثرات العقلية، ليتم تحويله إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن سوق أهراس .

بإستكمال جميع الإجراءات القضائية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه، سيحال بموجبه أمام محكمة سدراتة بسوق أهراس لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.