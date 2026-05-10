BRI سوق أهراس يوقف شبكة إجرامية ويحجز 3 آلاف قرص “بريقابالين”

تمكن قوات الشرطة القضائية بفرقة البحث والتدخل بأمن سوق أهراس من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 07 أشخاص يمتهنون المتاجرة في المؤثرات العقلية مع حجز 3733 قرص من نوع بريقابالين.

وقائع القضية تعود بعد عمليات بحث وتحري أفضت إلى تحديد هوية أحد المشتبه فيهم الذي يستغل مسكنه المتواجدة على مستوى أحد الأحياء الشعبية في ولاية سوق اهراس. لتمرير نشاطاته الإجرامية رفقة شركائه في العملية. ليتم بالتنسيق الدائم والمستمر مع نيابة سوق أهراس بالترصد له ومتابعة تحركاته ليتم توقيفه. حيث بتفتيش المسكن تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 3733 قرص مؤثر عقلي.

ومواصلة للعملية تم التوصل لهوية بقية المشتبه فيهم والذين ينحدرون من احياء متعددة في ولاية سوق أهراس. والذين تم توقيفهم من قبل عناصر الفرقة في ظرف وجيز.

بإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة محكمة سوق أهراس بموجب ملف جزائي أين صدر في حقهم أمر إيداع.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور