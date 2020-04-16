BRI سوق اهراس توقف شخص وتحجز أزيد من 2900 كلغ من السميد

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن سوق أهراس من توقيف شخص وحجز أزيد من 2900 كلغ من مادة السميد.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار محاربة ظاهرة الإحتكار والمضاربة في المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك.

وأضاف البيان، أن معلومات وردت لعناصر فرقة البحث والتدخل بأمن سوق أهراس، مفادها وجود تاجر يقوم بتخزين كميات معتبرة للمواد الغذائية خاصة مادة السميد من أجل المضاربة في أسعارها، ويقوم بتخزينها في مستودعات بإحدى الدوائر التابعة لولاية سوق أهراس .

بالإستغلال الجيد للمعلومة ، تنقل عناصر الشرطة إلى المكان، حيث تبين أن التاجر يمتلك مستودعين يستغلهما في عملية التخزين، و ضبط بداخلهما على كمية من السلع المتمثلة في 2975 كلغ من مادة السميد من مختلف الأنواع منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى 597 كلغ من مادة الزيتون الأخضر، و1001 قارورة مياه معدنية .

بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة،أنجز ملف قضائي له بخصوص عرض وحيازة منتوجات غذائية منتهية الصلاحية، ممارسة تجارة غير نزيهة، الإحتكار والمضاربة غير المشروعة.

وتم تقديم الموقوف أمام نيابة محكمة سدراتة بأمن سوق أهراس ، أين صدر في حقه حكم قضائي وغرامة مالية.