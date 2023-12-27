BRI عنابة تحجز 6882 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية عنابة بحر الأسبوع المنصرم. من توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و 30 سنة. يتاجران في المهلوسات.

العملية جاءت مواصلة لنشاطات المصالح العملياتية لأمن ولاية عنابة لمحاربة آفة المخدرات و المؤثرات العقلية. أين تم حجز 6750 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ. 132 قرص من المخدرات الصلبة الإكستازي، 08 أكياس من المخدرات الصلبة الكوكايين. ومبالغ مالية من العائدات الإجرامية بالعملة الوطنية والأجنبية.

هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهما، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، عن قضية حيازة و تخزين و حصول قصد البيع بطريقة غير مشروعة للمؤثرات العقلية. تبييض الأموال ، تهريب بضاعة محظورة داخل النطاق الجمركي ،حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي .