BRI عنابة توقف 3 أشخاص وتحجز أسلحة نارية ومسدس

أخبار الجزائر
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BRI عنابة توقف 3 أشخاص وتحجز أسلحة نارية ومسدس
بقلم طه بن سيدهم

نجحت، فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية عنابة، في حجز أسلحة نارية خطيرة وكمية من البارود، بحوزة شبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص.

وأوضحت الملازم الأول للشرطة عجول أمينة، رئيسة مكتب الإتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية عنابة بالنيابة، خلال ندوة صحفية اليوم، بأن العملية مكنت من إسترجاع سلاح ناري “مسدس” لا يحمل أية علامة.

بالإضافة إلى حجز سلاح ناري “مسدس” يحمل علامة 16 ملم، وسلاح ناري آخر من نوع بندقية صيد من عيار 12 ملم، وكمية من البارود ومعدات تعبئة الخراطيش.

وقد تم العثور على هذه الأسلحة داخل مساكن الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم بين 54 إلى 61 سنة.

وسيتم تقديم المعنيين، إلى الأجهزة القضائية لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

عنابة

عنابة


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