“BRI” عنابة يحجز أكثر من 34 كيلوغرام من الكيف بمدينة نقرين في تبسة

حجز عناصر المصلحة الجهوية للاتجار غير الشرعي بالمخدرات في عنابة 34.7 كيلوغرام من الكيف المعالج.

مع توقيف شخصين مشتبه فيهما في العقد الرابع من العمر كانا بصدد ترويجها.

العملية تمت على إثر استغلال معلومات تفيد بوجود شخصين مشتبه فيهما ينشطان في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، بصدد نقل كمية من الكيف المعالج على متن مركبة.

بعد التحريات المعمقة في هذا الشأن، باشرت ذات المصالح عملية مراقبة ورصد تحركات المشتبه فيهما، أسفرت عن توقيف المركبة بمدخل مدينة نقرين بتبسة.

وبعد إخضاع السيارة لعملية التفتيش تم العثور بداخلها على كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 34.7 كيلوغرام، ليتم تحويل المشتبه فيهما للمصلحة وفتح تحقيق في القضية.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، والتحريات متواصلة لفك جميع خيوط القضية.