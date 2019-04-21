BRI عين الدفلى تحجز قرابة 11 كلغ من المخدرات وتوقف مروّج

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI التابعة لأمن ولاية عين الدفلى من حجز10 كلغ و 744 غرام من الكيف المعالج وتوقيف مروج.

حيث يبلغ من العمر 39 سنة يقيم بمدينة خميس مليانة، فيما تبقى الأبحاث جارية لتوقيف ممونه الرئيسي الذي يوجد في حالة فرار.

كما تم حجز مركبتين كانتا تستعملان في عملية النقل والبيع .

العملية جاءت اثر حصول الفرقة الأمنية المتخصصة على معلومات تخص نشاط أحد مروجي المخدرات بخميس مليانة.

الذي شكل شبكة إجرامية خطيرة رفقة ممونه المنحدر من إحدى الولايات المجاورة.

وسمحت الأبحاث الميدانية المكثفة المتبوعة بعملية ترصد مطولة من ضبط المعني على مستوى الطريق الوطني رقم 04 بخميس مليانة.

متلبسا بحيازة الكمية المذكورة التي كانت موظبة في شكل طرود متوسطة الحجم على متن مركبته.

ليتم تقديم المعني صبيحة اليوم أمام الجهات القضائية المختصة بخميس مليانة التي أمرت بوضعه رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.