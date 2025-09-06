BRI عين الدفلى تطيح بمروجي المهلوسات

مواصلة لجهودها الميدانية، تمكنت فرقة البحث و التدخل BRI لأمن ولاية عين الدفلى، من الإطاحة بمروجين (02) للمؤثرات العقلية من ذوي السوابق القضائية و إحالتهما على العدالة بموجب ملف جزائي.

عملية توقيف المشتبه فيهما التي تمت تباعا على مستوى بلدتي مليانة و حمام ريغة. جاءت بعد عمليات رصد و متابعة دقيقة لنشاط أحدهما على مستوى أحد أحياء مدينة مليانة.

حيث كُللت جهود عناصر الفرقة بالتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة إقليميا من ضبط هذا الأخير مع حجز 876 قرص مهلوس. إلى جانب مبلغ مالي من العائدات الإجرامية، و توقيف شريكه لاحقا و حجز مبلغ مالي آخر من العائدات الإجرامية. حيث قدر المبلغ الإجمالي بأكثر من 68 مليون سنتيم.

