BRI عين الدفلى تطيح بمروج للمؤثرات العقلية وتضبط 1400 قرص مهلوس

أوقفت فرقة البحث والتدخل BRI لأمن ولاية عين الدفلى مروج للمخدرات و المؤثرات العقلية على مستوى إحدى بلديات الجهة الغربية للولاية و ضبط بحوزته 1400 قرص مهلوس.

توقيف المشتبه فيه تم بعد ورود معلومات عن قيام شخص بترويج المواد المخدرة بإحدى بلديات الجهة الغربية للولاية. بعد اتخاذ الإجراءات القانونية و الشرطية تحت إشراف النيابة المختصة، تم إعداد خطة أمنية محكمة. أسفرت عن توقيفه متلبسا بحيازة 1400 قرص مهلوس.

تم انجاز ملف جزائي في حقه المشتبه فيه أحيل بموجبه على الجهة القضائية المختصة.

